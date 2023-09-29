قوات إسرائيلية تقتحم سجن ريمون وتقوم بعمليات تفتيش ونقل للأسرى الفلسطينيين

دبي - محمود عبدالرازق - غزة - الخليج 365. وقال المكتب في بيان صحفي: "وحدات القمع فتشت عدداً من الغرف في السجن، ونقلت الأسير مازن القاضي إلى العزل والتحقيق، كما نقلت عدة أسرى إلى زنزانات أخرى في السجن ذاته".

يشار إلى أن الأسير مازن القاضي من مدينة البيرة، وهو معتقل منذ 2022، ومحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات، إضافة إلى 25 عاماً.

وشددت مصلحة السجون الإسرائيلية إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ تولي الوزير المتطرف إيتمار بن غفير حقيبة الأمن القومي في حكومة بنيامين نتنياهو.

14 أغسطس, 09:42 GMT

واتخذ بن غفير العديد من الإجراءات ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، منها تقليص كمية المياه المخصصة للحمامات، دفع الأسير مقابل تلقي علاج الأسنان وتقليص زيارات أهالي الأسرى إلى مرة كل شهرين.

يذكر أن سجن ريمون أقيم عام 2006، إلى جانب سجن نفحة الصحراوي، وتحتفظ فيه إسرائيل بالأسرى ذوي الأحكام العالية، كما يحتوي على زنزانات للعزل.

ووفقا لنادي الأسير الفلسطيني (مؤسسة حقوقية معنية بالأسرى) يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أكثر من 5100 أسير، منهم 34 امرأة، و170 طفلًا، و1250 معتقلا إداريا (دون تهمة).