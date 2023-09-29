وزير الصحة المغربي: التقليص من المخاطر مفتاح السيادة الصحية

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في كلمة للوزير خلال ورشة مدرجة ضمن أشغال المناظرة الثانية الأفريقية للحد من المخاطر الصحية التي عقدت في مراكش، أمس الخميس.

وقال آيت الطالب إن الصحة هي قضية مركزية ستتأثر قريبا بتحديات ضخمة.

وأضاف أن هذه التحديات، على غرار مختلف التغيرات الملحوظة على أرض الواقع، ولا سيما تلك المرتبطة بالتقدم التكنولوجي، "لها تأثير على القدرة المعيشية وتكلفة الرعاية الصحية".

وتابع: "لن يتمكن أي تأمين صحي أو مالية عامة في المستقبل من دعم النفقات الصحية".

15 أبريل 2022, 18:40 GMT

وأوضح الوزير أن التكنولوجيا تغير مهنة الصحة، مشيرا إلى أن طب الغد سيكون تشخيصيا وسيستخدم المزيد من علم الجينوم والتمثيل الغذائي، ومن هنا تأتي أهمية الرؤية المشتركة والقدرة على مواجهة المخاطر الصحية.

وتحقيقا لهذه الغاية، يرى الوزير، أنه يتعين على القارة الأفريقية اتخاذ إجراءات والتفكير في تقارب أفضل وتصبح رائدة في مجال الحماية الاجتماعية للتغلب على هذا النوع من المشاكل، قائلا في هذا السياق "لقد دقت ساعة أفريقيا".

يشار إلى أن هذه المناظرة المنعقدة تحت شعار "الصحة في أفريقيا: الماء، البيئة والأمن الغذائي"، تهدف إلى تسليط الضوء على واقع المنظومات الصحية والأمن الغذائي في أفريقيا، ووضع إطار يعتمد على تجارب البلدان وعلى وجهات نظر الخبراء في مجال الصحة العامة، مع تباحث التدابير الوقائية الناجعة لتجنب آثار الأزمات على المستوى الإنساني، الاجتماعي، والسياسي والاقتصادي.