شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرتين مُناهضتين للاستيطان شمال الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرتين مُناهضتين للاستيطان تنظمان بشكل أسبوعي شمال الضفة الغربية المُحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المُسيل للدموع ضد فلسطينيين خرجوا من قرية "كفر قدوم" في مُحافظة "قلقيلية" ضد الاستيطان وجرائم الاحتلال المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وضد المُقدسات والأسرى في سجون الاحتلال، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال قمعت مسيرة أخرى خرجت من قرية "بيت دجن" شرق "نابلس" ضد خطط مُستوطنين إسرائيليين للاستيلاء على أرض تابعة للقرية، ما أسفر عن إصابة عدد من المشاركين في المسيرة، بينهما مُتضامن وصحفية أجنبيان، بالاختناق.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي مقتضب، إن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بقنابل الغاز بشكل مُباشر في الوجه والصدر.