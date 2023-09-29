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السلطات اللبنانية تصادر حيوانات وطيورا برية دخلت بطرق غير شرعية من سوريا

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن الوزير اللبناني، قوله بأن هذه العملية تمت تحت إشراف القضاء المختص وقوى الأمن الداخلي ووزارة الزراعة.
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وفي وقت سابق، صرّح قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، أن "الجيش يبذل قصارى جهده لمنع التهريب والنزوح غير الشرعي على الحدود".

وأوضح عون في بيان، أن "انتشار الجيش على طول الحدود تتخلّله صعوبات كثيرة"، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، كما دعا عون "كل مشكك لزيارة الحدود والاطلاع ميدانيا على الوضع هناك".
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وأصدرت مديرية التوجيه التابعة للجيش اللبناني بيانا، قالت فيه إن "الوحدات العسكرية المنتشرة نفذت مهمات مختلفة بمؤازرة مديرية المخابرات، يوم 11و12 أغسطس/ آب الماضي، نتج عنها توقيف 150 سوريا في بلدة شدرا ومنطقة خربة الرمان وطريق عام عندقت العوينات - عكار، أثناء محاولتهم دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية".
وأضاف اليبان أنه "تم توقيف 130 سوريا و4 مواطنين لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية باتجاه إحدى الدول الأوروبية، كما أوقفت الرأس المدبر للعملية المواطن (ش.س.)".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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