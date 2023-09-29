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الدفاع المدني السوري يخمد حرائق في مناطق زراعية بمدينة طرطوس.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أخمد عناصر دائرة الحراج التابعة لمديرية الزراعة في محافظة طرطوس السورية، بالتعاون مع فوج الدفاع المدني والمجتمع المحلي حريقاً اندلع في الأراضي الحراجية والزراعية بقرية جنين في ريف مشتى الحلو.

 

وأوضح رئيس مجلس بلدية مشتى الحلو سمير بطرس لـ"سانا" أنه فور التبليغ باندلاع الحريق توجهت فرق الإطفاء لإخماده رغم الصعوبة بسبب وعورة الأراضي، مبيناً أن الحريق اندلع في أرض زراعية، وامتد إلى أرض حراجية، وأسفر عن أضرار بأشجار الزيتون والسنديان والبلوط والأعشاب.

 

وأشار بطرس إلى أنه شاركت بعملية الإخماد آليات من فوج الدفاع المدني بصافيتا ومشتى الحلو ودريكيش وآليات من مركز حراج عين عفان وفرق تطوعية  من المجتمع المحلي.

إخماد الحريق
إخماد الحريق

صعود الدخان
صعود الدخان

حرائق طرطوس
حرائق طرطوس

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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