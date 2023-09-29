شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يعلن تفشي الكوليرا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، أن السودان أعلن تفشي وباء الكوليرا في ولاية القضارف بشرقى البلاد، حيت جرى تأكيد أربع إصابات جديدة بالمرض، غير 264 حالة أخرى سابقة، والإبلاغ عن وفاة 16 شخصًا مع بداية هذا الأسبوع.

وتجرى تحقيقات لمعرفة ما إذا كان المرض انتشر في الخرطوم، التي تشهد حالات متزايدة من الإسهال.

عجز المستشفيات

قالت منظمة الصحة العالمية إنها تساند وزارة الصحة السودانية، في جهودها لتزويد المزيد من المواطنين بمياه شرب نظيفة ومراحيض صحية.

وأكدت المنظمةأ ن الطواقم الصحية تعمل بأقصى إمكانياتها، بينما تتعرض العيادات للهجوم بشكل متكرر.

ولم يعد بإمكان حوالي 70% من المستشفيات في مناطق الصراع تقديم العلاج للمواطنين.

انتشار الكوليرا عالميًا

تتزايد حالات الإصابة به في جميع أنحاء العالم، إذ أبلغت حكومات عدة، منظمة الصحة العالمية في العام الماضي عن وجود حوالي 470 ألف حالة إصابة، ما يشكل أكثر من ضعف حالات العام السابق.

ويعتقد أن العدد الفعلي للحالات أعلى بكثير من ذلك، ومن الدول الأكثر تضررا، أفغانستان والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالاوي ونيجيريا والصومال وسوريا.