وزير السياحة السوري يعترض على تصوير نظيره الإسرائيلي خلسة إلى جانبه في السعودية؟

دبي - محمود عبدالرازق - وأذاعت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم الجمعة، صورة لكاتس وهو يقف مباشرة خلف وزير السياحة السوري، في لقطة جماعية، ضمن فعاليات مؤتمر منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.‏

لكن ورد أن مرتيني اعترض على التقاط صورة له بجانب وزير السياحة الإسرائيلي، وابتعد عنه إلى مكان آخر، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وجاء نشر الصورة بالتزامن مع عودة وزير السياحة الإسرائيلي، حاييم كاتس، من السعودية، الذي كان أول وزير إسرائيلي يقود وفدا رسميا إليها، وسط محاولات إسرائيل للتطبيع مع المملكة برعاية أمريكية.

وقال كاتس عن زيارته للسعودية في بيان له، اليوم الجمعة: "لقد أحدثنا صدعا في الجدار"، وأضاف أنه التقى هناك القادة "الذين ما زالت إسرائيل لا تربطهم علاقات رسمية معهم"، دون أن يحدد هويتهم.

27 سبتمبر, 20:57 GMT

وأضاف كاتس: "لقد كان الفضول بشأن إسرائيل والرغبة في التعاون واضحين في كل محادثة، إن السياحة ثروة اقتصادية وجسر بين الأمم من أجل الحوار والسلام".

يشار إلى أن إسرائيل وسوريا تقاتلتا ضد بعضهما البعض في 4 حروب منذ إنشاء الدولة اليهودية في عام 1948.

ومنذ سنوات، يشن الطيران الإسرائيلي غارات على أهداف في سوريا بدعوى الحيلولة دون ما يصفه بترسيخ "التموضع الإيراني" هناك، وفي إطار ما يسميه بـ "المعركة ما بين الحروب".