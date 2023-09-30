وزير السياحة السوري يعترض على تصوير نظيره الإسرائيلي خلسة إلى جانبه في السعودية؟

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دبي - محمود عبدالرازق - وأذاعت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم الجمعة، صورة لكاتس وهو يقف مباشرة خلف وزير السياحة السوري، في لقطة جماعية، ضمن فعاليات مؤتمر منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.
وجاء نشر الصورة بالتزامن مع عودة وزير السياحة الإسرائيلي، حاييم كاتس، من السعودية، الذي كان أول وزير إسرائيلي يقود وفدا رسميا إليها، وسط محاولات إسرائيل للتطبيع مع المملكة برعاية أمريكية.
وقال كاتس عن زيارته للسعودية في بيان له، اليوم الجمعة: "لقد أحدثنا صدعا في الجدار"، وأضاف أنه التقى هناك القادة "الذين ما زالت إسرائيل لا تربطهم علاقات رسمية معهم"، دون أن يحدد هويتهم.
27 سبتمبر, 20:57 GMT
وأضاف كاتس: "لقد كان الفضول بشأن إسرائيل والرغبة في التعاون واضحين في كل محادثة، إن السياحة ثروة اقتصادية وجسر بين الأمم من أجل الحوار والسلام".
يشار إلى أن إسرائيل وسوريا تقاتلتا ضد بعضهما البعض في 4 حروب منذ إنشاء الدولة اليهودية في عام 1948.