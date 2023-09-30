شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: إحباط محاولة تسلل 1300 سورى عبر الحدود بطريقة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبنانى إحباط محاولة تسلل نحو 1300 سورى عند الحدود اللبنانية السورية على مدار الأسبوع الحالي.

وأكد الجيش ، في بيان اليوم، أن وحدات من الجيش أحبطت بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي محاولة تسلل نحو 1300 سورى بشكل غير شرعى نحو الأراضي اللبنانية وذلك في إطار جهود الجيش لمكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن احباط محاولة تسلل آلاف السوريين خلال الشهرين الماضيين وذلك فيما أسمته الحكومة اللبنانية بالنزوح السوري الجديد للبنان.