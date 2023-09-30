شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يطالب الحوثي بوقف الهجمات الإرهابية واحترام التزاماتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان مجلس الأمن بأشد العبارات الهجوم التصعيدي الحوثي الدامي الذي استهدف أفرادًا من القوات البحرينية المشاركة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأعرب المجلس عن بالغ قلقه لاستهداف البنية التحتية المدنية في المدن الواقعة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية.

وقف كافة الهجمات الإرهابية

وطالب الحوثيين بوقف كافة الهجمات الإرهابية واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.

وأكد مجلس الأمن أن الهجوم الحوثي التصعيدي والفظيع باستخدام طائرات الدرونز، والذي أدى إلى مقل 3 أشخاص وإصابة عدد من الأفراد يشكل تهديدًا لعملية السلام والاستقرار في المنطقة.

إنهاء معاناة الشعب اليمني

وشدد أعضاء المجلس على أن أي تصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني، داعين إلى اتخاذ خطوات حاسمة نحو التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار.

وأكد الأعضاء دعمهم القوي والمستمر للجهود الرامية، إلى التوصل في نهاية المطاف إلى تسوية سياسية وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

كما شددوا على دعم المبعوث الخاص للأمم المتحدة في جهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة اليمنيين على أسس المرجعيات المتفق عليها، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.