شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة الجزائرى يبحث مع نظيره الأوغندى سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير التجارة الجزائرى، الطيب زيتونى، الجمعة، بالعاصمة الأوغندية كامبالا، مع وزير التجارة والصناعة والتعاون الأوغندى، فرانسيس مويبيسا، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى أوغندا، على رأس وفد هام من رجال الأعمال الجزائريين، حسبما أفادت وزارة التجارة الجزائرية في بيان.

وأوضح البيان، أن وزير التجارة الجزائري أكد التزام بلاده بتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتشجيع المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات تنفيذا لتوجيهات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.

وأضاف أن تنظيم معرض للمنتجات الجزائرية بالعاصمة كامبالا، وتنصيب مجلس رجال أعمال للبلدين سيشكل فرصة هامة لتوطيد العلاقات بين الجزائر وأوغندا والعمل المشترك نحو تحقيق الأهداف التي سطرها قائدا البلدين.

من جانبه، أكد مويبيسا أن بلاده ستعمل على توفير البيئة الملائمة للأعمال وتشجيع الاستثمارات الجزائرية في أوغندا، مضيفا أن أبواب السوق الأوغندية مفتوحة أمام المتعاملين الجزائريين و أن بلاده تتطلع أن تكون المنتجات الجزائرية متواجدة بها بقوة.

وحضر هذا اللقاء رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (يضم أرباب العمل في القطاعين العام والخاص) كمال مولى، والمدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة حسين الزاوي.