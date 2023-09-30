"أنصار الله" تدعو السعودية إلى المضي نحو السلام واتخاذ إجراءات لبناء الثقة

- 1/3
- 2/3
- 3/3
20 سبتمبر, 05:35 GMT
وأضاف العزي وهو رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في "أنصار الله"، أنه "يتوجب على المجتمع الدولي تعديل سياساته بما ينسجم مع هذه الرغبة المشتركة لعاصمتي القرار في إنهاء الحرب وصنع السلام".
ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت "أنصار الله" على لسان رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة مهدي المشاط، تلقيها عبر وفدها المفاوض الذي زار العاصمة السعودية الرياض، منتصف ايلول/ سبتمبر الجاري، رسائل وتأكيدات إيجابية من قيادة المملكة بشأن إنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن.
وحينها قال عبد السلام، عبر "إكس"، إنه أجرى لقاءات مكثفة مع الجانب السعودي في الرياض، وناقش بعض الخيارات والبدائل لتجاوز قضايا الخلاف التي وقفت عندها الجولة السابقة من المفاوضات والتي استضافتها سلطنة عُمان.
19 سبتمبر, 23:44 GMT
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.