وزير البيئة اللبناني يحذر من اندلاع حرائق في عدة مناطق

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دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تغريدة لياسين عبر حسابه على منصة "إكس" قال فيها إنه اليوم يشهد ارتفاعا كبيرا في مؤشر خطر الحرائق خاصة في مناطق عكار والضنية والكورة وزغرتا والبقاع الشمالي والبقاع الغربي وراشيا وبنت جبيل وحاصبيا.
وأوضح الوزير اللبناني أن الطقس الجاف وانخفاض نسب الرطوبة يسهم في تعزيز خطر الحرائق وإمكانية تمدد النيران بشكل سريع، كما حدث أمس في الخروب والضنية وعكار وحاصبيا ومناطق أخرى.
وحدد ياسين خطوات أساسية ينبغي على المواطنين اتخاذها لتفادي اندلاع الحرائق، جاءت كما يلي:
وأضاف ياسين في الختام: "لمعرفة مدى خطورة الحرائق في كل بلدة، يمكن الاطلاع على تقرير مختبر الحرائق في جامعة البلمند".
29 يوليو, 11:16 GMT
يذكر أن سبع دول عربية كانت قد شهدت في يوليو/ تموز الماضي موجة حر غير مسبوقة، إذ ترتفع درجات الحرارة في بعض الأحيان إلى 50 درجة مئوية وهو ما يعرف بظاهرة "القبة الحرارية".
من جانبها، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، إن الأسبوع الأول من شهر يوليو الماضي، هو الأكثر حرارة هذا العام، وبحسب منصة "طقس العرب"، فإن الخرائط الجوية تشير إلى أن الكتلة الحارة جاءت في سبع دول عربية، وهي: مصر والعراق والسعودية وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين.