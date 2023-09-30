مقتل عنصر في "حماس" برصاص الجيش الإسرائيلي

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت "حماس" في بيان، إنها "تزفّ إلى الشعب الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية شهيدها المجاهد محمد رمانة، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال قرب مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي جبل الطويل بمدينة البيرة".

وفي السياق، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن محمد جبريل رمانة قضى "متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها برصاص القوات الإسرائيلية في البيرة".

كما أشارت إلى إصابة فلسطيني ثان بجروح، من دون إعطاء أي تفاصيل حول ظروف الواقعة.

فيما، أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الجيش الإسرائيلي نصبت كميناً لمركبة عند مدخل قرب مستوطنة "بساغوت" وأطلقت النار صوب شابين كانا يستقلانها، قبل اعتقالهما.

16 سبتمبر, 17:40 GMT

في المقابل، ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن "مخربين"، حسب وصفه، عمدوا إلى إلقاء زجاجات حارقة نحو موقع عسكري بالقرب من بلدة بساغوت المجاورة للبيرة.

وتابع البيان: "رصدتهم قوة عسكرية كانت تهم بنشاط استباقي في المنطقة وأطلقت النار باتجاههم".

وأوضح البيان أن القوة العسكرية "تمكنت من تحييد مخربين اثنين نقلا لتلقي العلاج"، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين.

يأتي ذلك تزامنا مع تصاعد العنف في الضفة الغربية، إثر زيادة في المداهمات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي وزيادة في هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية فضلا عن موجة هجمات فلسطينية استهدفت إسرائيليين.