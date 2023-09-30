شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطيني، الليلة، متأثراً بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب مدينة البيرة، بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الشاب جبريل رمانة، استشهد متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها مساء اليوم، إثر استهداف قوات الاحتلال لمركبة فلسطينية، كما أصيب شاب آخر بجروح.

هدم منازل ومنشآت

وهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي الأيام الماضية، منشآت تجارية قرب حاجز الجلمة العسكري شمال جنين، وبركة مياه في قرية أرطاس، جنوب بيت لحم.

كما شرعت جرافات الاحتلال، بتجريف عشرات الدونمات من أراضي الفلسطينيين في بلدة بروقين، بالضفة الغربية، بهدف التوسع الاستيطاني.

اعتقالات بالضفة الغربية

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الأسبوع الماضي ، 11 فلسطينياً من بينهم شقيقين وأسير محرر، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة، لمناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في الخليل ومخيم عقبة جبر وقرية قطنة شمال القدس، مشيراً إلى أن حملة الاعتقالات ترافق معها اقتحام منازل عدة، وتخريب لمحتوياتها.