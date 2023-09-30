شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الليبية تحذر من جريان الأودية نتيجة للأمطار الرعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، من جريان بعض الأودية في أقصى مناطق جنوب غرب ليبيا، وذلك بعدما رصد خلايا من السحب الرعدية الممطرة فوق تلك المناطق، داعيًا سكان تلك المناطق إلى أخذ الحيطة والحذر.

وقال المركز عبر صفحته على «فيسبوك» إنه «رصد خلايا من السحب الرعدية الممطرة على أقصى مناطق الجنوب الغربي، التحذير باللون الأصفر، مع أخد الحيطة والحذر من جريان بعض الأودية».

وقال المركز في بيان اليوم: "هناك فرصة لهطول أمطار رعدية جيدة على مناطق الجنوب الغربي خلال هذه الأيام، وكذلك فرصة الأمطار من مساء اليوم على مناطق الجبل الأخضر."

وفي الجزائر، أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، بتسجيل تساقط أمطار رعدية. معتبرة على عدة ولايات جنوبية اليوم.

وأوضح تنبيه لذات المصالح، أن الأمطار متوقعة بداية من منتصف نهار اليوم السبت. وتستمر إلى غاية منتصف الليل.

وحسب المصدر نفسه، فإن الولايات المعنية هي كل من ولاية إن قزام، تمنراست، إليزي وجانت.