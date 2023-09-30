الأسد: سوريا الآن معرضة لحصار اقتصادي خطير من الغرب يهدف لتجويع الشعب

دبي - محمود عبدالرازق - واتهم الأسد في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي "CCTV"، أمريكا بأنها "في شراكة مع الإرهابيين لتقاسم الأرباح في سوريا"، وفق قوله.

وقال: "المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا التي يحتلها الإرهابيون هي نفسها التي يشرف عليها الأمريكي، فإذا القضية ليست فقط سرقة، وإنما القضية هي شراكة مع الإرهابيين في تقاسم الأرباح، وهي مشكلة ثانية أن تكون دولة عظمى تشارك الإرهابيين، لذلك نحن نخسر في تلك المناطق النفط والقمح".

وأردف: "نحن كنا دولة نصّدر القمح، الآن لا يوجد لدينا إلا القليل من القمح".

ولفت إلى أن "الوضع الحالي في سوريا سيء والمعاناة تزداد"، موضحا أنه "لو أبعدنا التدخل الخارجي، فالمشكلة السورية التي تبدو معقدة هي ليست كذلك يمكن أن تُحل في أشهر قليلة، وليس في سنوات".

وشدد الرئيس السوري على أن "الحرب لم تنته، ما زلنا في قلب الحرب حاليا، وبكل تأكيد الشعب السوري قادر على إعادة بناء بلده عندما تتوقف الحرب وعندما ينتهي الحصار".

25 أغسطس, 20:00 GMT

وكان الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد وصلا يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر/ أيلول الجاري إلى مطار خانجو في الصين، تلبية لدعوة رسمية من رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، وشملت الزيارة عددا من اللقاءات والفعاليات التي أجراها الرئيس الأسد في مدينتي هانغتشو والعاصمة بكين.