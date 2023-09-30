العراق يعلن آخر تطورات الربط الكهربائي مع الأردن

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال فاضل إن "كل عقود الربط مع دول الجوار ماضية بشكل صحيح"، لافتاً إلى أن "الربط الأردني أنجز بالكامل بين الدولتين من خلال الحدود وخلال الأيام القادمة سنطلق التيار".

وأضاف أن "الربط الخليجي السعودي ماضٍ بشكل صحيح، ولا توجد أي مشكلة"، مبيناً أن "الوزارة أعطت وعوداً سنة 2023 بأن تكون كميات الطاقة المجهزة للصيف 24 ألف ميغاواط، وهذا ما تم تحقيقه".

25 سبتمبر, 06:10 GMT

وتابع: "نحن في طور إعداد خطة لصيف 2024، وأيضاً سنعطي رقماً حقيقياً ودقيقاً، وسنكون ملتزمين به كما فعلنا خلال الصيف الماضي".

وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى قد أعلن، في أيار/مايو الماضي، أن العراق سيبدأ الربط الكهربائي مع الأردن مطلع تموز/يوليو الماضي، بقدرة 50 ميغاوات كمرحلة أولى لتغذية الشبكة الوطنية.

وأشار إلى أنه "تم توقيع 5 عقود بشأن الربط الخليجي، ويحتاج هذا الربط قرابة 12 شهراً لتدخل المرحلة الأولى حيز التنفيذ".

ويعاني العراق منذ العام 2003، من نقص كبير في الطاقة الكهربائية، ويعتمد في تشغيل محطاته الكهربائية وخاصة في المحافظات الجنوبية على استيراد الغاز من إيران.