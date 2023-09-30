رئيس الحكومة المصرية: مرشحون لنكون ضمن أكبر اقتصادات العالم في 2030

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وأكد رئيس الحكومة المصرية أن بلاده ضمن القلائل التي أصدرت وثيقة تحدد بوضوح سياسة الملكية العامة ودورها، وتحديد القطاعات التي تشترك فيها القطاعات العام والخاص، كما تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ هذه الوثيقة.
17 يناير, 18:42 GMT
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الإجراءات المعلنة تم تنفيذها وفقًا للإجراءات والأطر اللازمة لتفعيل الوثيقة. وأشار إلى أنه في مجال حماية المنافسة تم إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة وتشكيل لجنة عليا، وتعديل القانون لحماية المنافسة. وتم إصدار قانون مهم يلغي أي امتيازات ضريبية أو إعفاءات للمؤسسات التي تملكها الدولة في الأنشطة الاستثمارية.
20 سبتمبر, 14:09 GMT
وشددد مدبولي على أنه بالرغم من التحديات التي تواجهها البلاد، إلا أن جميع المؤشرات تشير إلى أن الاقتصاد المصري يتوقع أن يكون واحدًا من أكبر الاقتصادات في عام 2030 على مستوى العالم.
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان قد افتتح، اليوم السبت، مؤتمر "حكاية وطن" والذي يستمر على مدار 3 أيام، بحضور عدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع، لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.