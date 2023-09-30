شكرا لقرائتكم خبر عن نينوى.. 107 وفيات نتيجة حريق قاعة أعراس العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت دائرة صحة نينوى، اليوم السبت، وفاة 107 أشخاص جراء الحريق الذي شب في قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية شمالي محافظة نينوى شمالي بغداد.

وقالت دائرة صحة المحافظة في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم ، إن من ضمن الوفيات 41 حالة غير متعرف عليها من بينهم خمسة أشلاء.

التعرف على الضحايا

كما أفادت بإرسال أربعة مصابين خارج البلاد للعلاج كاشفة عن اعتزامها إرسالة تسعة مصابين جدد اليوم .

وأوضحت أنه تم إرسال كافة النماذج التي تم سحبها من الضحايا ممن لم يتم التعرف عليهم والأشلاء إلى الطب العدلي في بغداد لإكمال الإجراءات.

وكان حريق التهم قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية شمالي محافظة نينوى ليل الأربعاء الماضي ما أدى إلى سقوط عشرات الوفيات والمصابين ، وفق وزير الصحة العراقي الدكتور صالح الحسناوي.