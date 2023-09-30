مجلس الأمن يدين هجوم الحوثيين على قوات بحرينية على الحدود السعودية

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ودعا المجلس الدولي إلى ضرورة اتخاذ خطوات قوية بشأن وقف إطلاق النار الدائم في اليمن، وشدد أعضاء مجلس الأمن على دعمهم القوي لجهود التسوية السلمية وإنهاء معاناة الشعب اليمني، فضلا عن إعلان دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، حيال جهوده المتواصلة في مسار التسوية السياسية التفاوضية القائمة على المرجعيات المتفق عليها، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي.
وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان لها، أن "الملازم أول حمد خليفة الكبيسي، استشهد اليوم متأثرًا بجروحه الخطيرة نتيجة الهجوم العدائي الحوثي الذي جرى صباح يوم الاثنين الماضي، خلال تأديته لواجبه الوطني ضمن قوات التحالف المشاركة في عمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية للدفاع عن حدودها".
25 سبتمبر, 18:34 GMT
وأكد التحالف العربي في بيان له، أن "الأعمال العدائية والاستفزازية المتكررة لا تنسجم مع الجهود الإيجابية التي يتم بذلها سعيا لإنهاء الأزمة والوصول لحل سياسي شامل"، مؤكدًا "رفض الاستفزازات المتكررة والاحتفاظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين".
ويشار إلى أن جماعة "أنصار الله" لم تتبن الهجوم الذي يأتي في وقت يشهد فيه اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر، منذ نيسان/ أبريل 2022.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.