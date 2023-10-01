شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات ليبيا تنقذ 110 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، السبت، إنقاذ 110 مهاجرين غير شرعيين من عدة جنسيات أفريقية كانوا على متن قاربين مطاطين، قبالة سواحل مدينة الخمس شمال شرقي البلاد في طريقهم إلى أوروبا.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي التابعة لحكومة الوحدة في بيان: "بناءً على بلاغ من غرفة عمليات جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، قام أفراد الزورق غات التابع لقطاع الأوسط لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ برئاسة أركان القوات البحرية، ظهر السبت، بعمليتي إنقاذ لعدد قاربين مطاطين شمال شرق الخمس".

وأضاف البيان: "تم إنقاذ عدد 110 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية، تم إنزالهم في نقطة الإنزال في قاعدة الخمس البحرية، وتسليمهم إلى الجهات المختصة بعد تقديم الدعم والمساعدة لهم".

وخلال السنوات الأخيرة الماضية، تحولت ليبيا إلى بؤرة انطلاق لرحلات الهجرة الغير شرعية تجاه الضفة الأخرى من المتوسط، حيث يبحث المهاجرون وجلهم من جنسيات أفريقية عن حياة أفضل في أوروبا، التي تشكو تزايد عدد الوافدين إليها عبر ليبيا.

وتدير عمليات الهجرة هذه عصابات تستغل حالة الانقسام السياسي والفوضى الأمنية في البلاد، وتنشط في مناطق شمال غربي البلاد.