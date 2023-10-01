شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار فى السعودية وحار فى الكويت وصحو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج، من خلال النشرات الجوية لكل دولة فى السطور التالية.

السعودية:

فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى المدينة المنورة.

الكويت:

حار والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة .

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً خاصة شرقاً، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.