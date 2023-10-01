استطلاع: الإسرائيليون يؤيدون التطبيع مع السعودية ويخشون امتلاكها أسلحة نووية

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب موقع "I24"، نشرت نتائج الاستطلاع، مساء السبت، على قناة "كان 11" الإسرائيلية.

وكشفت نتائج الاستطلاع أن 56% من الإسرائيليين يؤيدون اتفاق التطبيع مع السعودية و12% لا يؤيدونه و32% لا يعرفون إذا كانوا يؤيدونه أم لا.

وأشارت النتائج أيضا إلى تأييد 63% من ناخبي الائتلاف الحاكم في إسرائيل الاتفاق، ويعارضه 9% فقط منهم، بينما يؤيد 67% من ناخبي حزب الليكود الاتفاق و11% منهم يعارضونه.

29 سبتمبر, 07:11 GMT

أما الناخبين المعارضين، فإن 58% يؤيدون الاتفاق مع السعودية و16% فقط لا يؤيدونه.

وبخصوص عدم التوقيع على اتفاق يسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم على أراضيها، أيد 39% من الإسرائيليين ذلك، فيما عارضه 28%.

وكانت صحيفة "الرياض" السعودية، قد أشارت في مقال أمس السبت، بأن "الشواهد تدل على أن المملكة غير متعجَلة لإقامة علاقات مع إسرائيل برعاية أمريكية".

28 سبتمبر, 07:10 GMT

وأوضحت أن "التفاوض على إقامة علاقات مع إسرائيل سيمر بمراحل، مع وجود مسار آخر يتمثل في تهيئة الأرضية المناسبة ليكون الاتفاق مبنياً على أسس واضحة، ويعرف كل طرف ما له وما عليه حال إتمامه".

وفي السياق، أعلن البيت الأبيض، أمس، أن "المفاوضات الرامية إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية تواصل التقدم".