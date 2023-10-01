شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية تدين الهجوم الإرهابى على مقر تابع للداخلية التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية الأحد في العاصمة التركية أنقرة، وأسفر عن إصابة ضابطين من الشرطة.

وأكدت الخارجية الأردنية تضامن المملكة مع الجمهورية التركية، ورفضها واستنكارها التام لكافة أشكال العنف والإرهاب التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.