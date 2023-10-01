شكرا لقرائتكم خبر عن 18 اقتحامًا للأقصى ومنع رفع الأذان 60 مرة بالمسجد الإبراهيمى خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني حاتم البكري، الأحد، إن المُستوطنين الإسرائيليين بحماية قوات الاحتلال، اقتحموا المسجد الأقصى المبارك 18 مرة، بينما مُنع رفع الأذان 60 وقتا في المسجد الإبراهيمي خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح البكري في تقرير صادر عن وزارة الأوقاف الفلسطينية، أن الاقتحامات التي نفذها المستوطنون كانت تتم على فترتين صباحية ومسائية، ورافقها تأدية طقوس وجولات استفزازية.

وأشار إلى أن هذه الاقتحامات تأتي في وقت حرضت فيه ما تسمى بـ"منظمات الهيكل" المزعوم، المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة وجماعية للمسجد الأقصى خلال فترة الأعياد اليهودية.

وأدان وزير الأوقاف الفلسطيني تدمير الاحتلال فجر اليوم، جزءًا من محتويات مصلى باب الرحمة والاستيلاء على جزء آخر منه، معتبرا أنَّ هذا عدوان وتصعيد للحرب الدينية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ومقدساته، مؤكدا أن المُصلى هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، وله نفس قدسيته وقيمته.

ولفت البكري إلى أن سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان 60 وقتا في المسجد الإبراهيمي، إضافة إلى إغلاقه عدة أيام بحجة الأعياد اليهودية، مشددا على أن ما يقوم به الاحتلال هو اعتداء صارخ وسافر، وتعدٍ خطير على ممتلكات وقدسية المسجد .

كما اعتدى المستوطنون بحماية من جيش الاحتلال على أضرحة في زاوية الشرفا في البلدة القديمة بمدينة الخليل.