وزير التعليم المغربي يؤكد إعادة بناء مدارس تراعي معايير السلامة ومقاومة الزلازل

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة هسبريس، مساء أمس السبت، أن زيارة بنموسى تأتي في سياق متابعة الإجراءات المتخذة لضمان الاستمرارية التعليمية حتى إعادة بناء أو ترميم المؤسسات التعليمية التي تعرضت لأضرار على خلفية كارثة الزلزال الطبيعية.

أمس, 19:33 GMT

واطلع الوزير المغربي على الحالة العامة للمؤسسات التعليمية في إقليم ورزازات، وعلى ظروف الاشتغال والدراسة بها، في وقت عقد سلسلة لقاءات مع الطاقم التربوي والإداري لتلك المؤسسات، وأجرى لقاءات مع جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ للوقوف على ظروف الدراسة في المدارس المتضررة.

وشدد وزير التعليم المغربي على أن "التعبئة متواصلة من أجل ضمان استمرار التلاميذ في الدراسة في ظروف مناسبة"، مضيفًا أن "تلاميذ المؤسسات المتضررة من الزلزال استأنفوا دراستهم في الخيام أو الأقسام أو قاعات غير متضررة".

وأشار شكيب بنموسى إلى أن المجهودات متواصلة لتقديم الدعم النفسي للتلاميذ، مؤكدًا أن الهدف الحالي يكمن في إعادة بناء المؤسسات المتضررة من الزلزال، منوهًا بأن "عملية إعادة البناء ستتم وفقا لتصور يروم تحسين جودة المؤسسات التعليمية واحترام جميع معايير السلامة، بما في ذلك مقاومة الزلازل".

ويوم الخميس الماضي، صادقت الحكومة المغربية على إحداث "وكالة تنمية الأطلس الكبير"، التي تعنى بتنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز الأخير.

وذكرت رئاسة الحكومة المغربية، في بيان لها، أن "الوكالة ستعنى بإعداد برنامج إعادة البناء والتأهيل، على مدى خمس سنوات (2024-2028)، في ستة أقاليم متأثرة بالزلزال، هي مراكش والحوز وشيشاوة وأزيلال وورزازات (شمال) وتارودانت (وسط)".

23 سبتمبر, 13:47 GMT

ومن جانبه، ذكر رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أن "تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال الأخير سيأخذ في الاعتبار تقوية البنى التحتية، والرفع من جودة الخدمات العمومية".

وتعرض المغرب لزلزال مدمر، أوائل الشهر الجاري، بلغت شدته 7 درجات، تلاه هزة أرضية ثانية، فيما أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن "الزلزال وقع على عمق 18.5 كم ومركزه جبال الأطلس"، فيما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، إن "الزلزال هو الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ نحو قرن من الزمان".

وبلغ عدد المصابين والجرحى، نتيجة للزلزال المدمر، الذين تكفلت بهم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، حتى نهاية الجمعة 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، 6125 حالة.