نادي الأسير الفلسطيني يكشف عن 1319 معتقلا إداريا في سجون إسرائيل

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ولفت البيان إلى أن "هذه الأوامر تتعلق في الغالب بالأسرى السابقين الذين قضوا سنوات في سجون إسرائيل، بما في ذلك فترات اعتقال إداري، ويلاحظ أن السلطات الإسرائيلية بدأت في استهداف جيل جديد لم يسبق له أن تعرض للاعتقال".
أمس, 11:51 GMT
وأضاف النادي أن "جريمة الاعتقال الإداري أصبحت أحد أهم القضايا الراهنة التي أثرت بشكل كبير على وضع الأسرى، بسبب ارتفاع أعداد المعتقلين وتأثيرها الكبير على المئات من العائلات الفلسطينية التي تتعرض لعمليات الاعتقال المتكررة لذويها".
وحذر نادي الأسير الفلسطيني من أن "الاحتلال يسعى من خلال هذه الجريمة إلى زعزعة النضال الفلسطيني والتصدي للكفاح الشعبي المتصاعد ضده، وأن العديد من المعتقلين الإداريين يعانون من الأمراض وكبر السن والإصابات"، على حد وصف البيان.
28 سبتمبر, 20:57 GMT
ويطالب المضربون عن الطعام بإنهاء احتجازهم الإداري، وهو نوع من الاعتقال الذي يتم فيه احتجاز الأشخاص لفترات طويلة دون توجيه تهمة أو محاكمتهم.