شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يشدد على ضرورة جودة الخدمات لأهالى القدس الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى على ضرورة المحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وللأهل فى القدس الشريف، معربا عن تقديره للجهود المبذولة فى المحاكم ودعمه لما يقدمونه.

جاء ذلك خلال تسلم العاهل الأردنى فى قصر الحسينية، اليوم الأحد، نسخة من التقرير السنوى لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها لسنة 2022.

وأكد العاهل الأردني، خلال استقباله قاضى القضاة الدكتور عبد الحافظ الربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية القاضى الدكتور كمال الصمادى، أهمية الاستمرار فى تطوير البنية التحتية للمحاكم الشرعية وتعزيز الكفاءة لمواكبة زيادة حجم العمل.

من جهته، أكد الربطة أن عدد القضاة الشرعيين بلغ نهاية عام 2022 نحو 312 قاضياً شرعياً بزيادة مقدارها 4.3 بالمئة عن العام الذى سبقه، مشيراً إلى أن المحاكم قد فصلت فى أكثر من 117 ألف قضية بنسبة إنجاز بلغت 98.8 بالمئة من عدد القضايا الواردة إليها.

وبين أن محاكم الاستئناف الشرعية حافظت على حجم الفصل فى القضايا الواردة إليها بنسبة 99.7 بالمئة، فيما ارتفعت نسبة الحالات التى نظرتها مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسرى فى عام 2022 بمقدار 20.3 بالمئة مقارنة بالعام 2021.

وأشار إلى أن المجموع التراكمى لعدد بطاقات الأسرة الإلكترونية المخصصة لصرف المبالغ المحكوم بها فى محاكم التنفيذ وصل لأكثر من 101 ألف بطاقة فى نهاية عام 2022، فيما قدرت قيمة المبالغ المصروفة للمحكوم لهم من خلال هذه البطاقات بنحو 43 مليون دينار.

ولفت الدكتور الربطة إلى أن الشهر الحالى سيشهد إطلاق 74 خدمة إلكترونية جديدة، وكشف أن المحاكم الشرعية بالقدس أنجزت أكثر من 37 ألف معاملة للمقدسيين، مقارنة بنحو 25 ألف معاملة فى العام الذى سبقه.