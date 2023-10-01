شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والبحرين يدينان الهجوم الإرهابى فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الإمارات بشدة، اليوم /الأحد/، الهجوم الإرهابى الذى وقع فى العاصمة التركية أنقرة، وأسفر عن إصابة عدد من عناصر الأمن.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان لها أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، معربة عن تضامنها مع تركيا حكومة وشعبا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

بدورها، أدانت مملكة البحرين بشدة، اليوم /الأحد/، الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف مقر المديرية العامة للأمن بوزارة الداخلية في العاصمة التركية أنقرة، وأسفر عن وقوع إصابات.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - التضامن مع تركيا، ودعمها للجهود الرامية إلى مكافحة العنف والتطرف والإرهاب، معبرة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، ولتركيا وشعبها دوام الأمن والسلامة والاستقرار.