الرئاسات الأربع تؤكد رفضها أي عدوان يستهدف الأراضي العراقية

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" بأن "الرئاسات الأربع اجتمعت لبحث مجمل التطورات والأوضاع العامة في البلاد"، مشيرة أنهم "أعربوا عن تعازيهم ومواساتهم لعوائل ضحايا حادثة الحمدانية وتمنياتهم للمصابين بالشفاء العاجل"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضافت أنهم أكدوا "ضرورة دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي وتقديم الخدمات للمواطنين وتأهيل البنية التحتية في قطاعات الكهرباء وبناء المستشفيات والمدارس، وإنشاء الطرق والجسور ودعم القطاع الخاص وتشجيع الفرص الاستثمارية في البلاد من خلال سنّ التشريعات التي تسهل عمل المستثمرين، وكذلك ترسيخ الإصلاح من خلال تعزيز التعاون التام بين الرئاسات في ملف مكافحة الفساد ودعم الإجراءات الحكومية والقضائية في هذا الملف".

كما أكد المجتمعين "رفضهم أي عدوان يستهدف الأراضي العراقية، كونه يتنافى مع مبادئ حسن الجوار، ويهدد الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة"، مؤكدين أنهم "تدارسوا المقترح المقدم بشأن منح عفو خاص للنساء والأحداث مع استثناء بعض الجرائم الخطيرة".

23 أغسطس, 12:22 GMT

والأربعاء الماضي، أعلن العراق مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 150 آخرين، جراء حادثة حريق في قاعات الأعراس في الحمدانية في محافظة نينوى.

ووصف الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، ما حدث في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى بـ"الفاجعة المؤلمة"، فيما وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية في نينوى.

وأعلن محافظ نينوى، نجم الجبوري، في وقت سابق، "ارتفاع عدد ضحايا حريق الحمدانية شمالي العراق إلى 114 قتيلا ونحو 200 مصاب"، مؤكدا إعلان الحداد لمدة أسبوع إثر حريق قاعة الأعراس في الحمدانية.