شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام صادمة.. مركز فلسطيني يوثق جرائم الاحتلال بالقدس في سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثّق مركز معلومات "وادي حلوة" في القدس المحتلة، في تقريره الشهري، هدم جيش الاحتلال 22 منشأة ومنزلًا، في مدينة القدس الشهر الماضي.

وأفاد مركز المعلومات في تقريره أن هناك 156 حالة اعتقال لشبان وأطفال ونساء في أحياء القدس، إذ تعرضت منازل الفلسطينيين في هذه الأحياء لاقتحامات ومداهمات.

وأضاف التقرير أن 58 فلسطينيًا استبعدهم جيش الاحتلال عن المدينة المقدسة، في إطار التضييق على الفلسطينيين في أثناء دفاعهم عن المسجد الأقصى المبارك، وعرقلة للوصول إليه والصلاة فيه.

إصابة طفل فلسطيني

أصيب طفل فلسطيني بالرصاص وعشرات آخرون بحالات اختناق أمس الأحد، خلال اقتحام جيش الاحتلال لقرية برقة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طفلًا أصيب في قدمه برصاص جيش الاحتلال، كما أصيب العشرات بحالات اختناق، إثر إطلاق جيش الاحتلال قنابل غازية مسيلة للدموع على أهالي برقة، في أثناء اقتحامه القرية التي أغلق مداخلها بالسواتر الترابية.