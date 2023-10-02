شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. حريق هائل يلتهم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شب حريق هائل داخل مديرية أمن محافظة الإسماعيلية المصرية، أدي إلي تدمير المبنى بالكامل، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "الجمهورية" المصرية.

وهُرعت سيارت الاسعاف، وجرى الاستعانة بسيارات الاطفاء التابعة للجيش المصري وقناة السويس، للمشاركة في إخماد النيران التي أتت علي محتويات المبنى بالكامل.

وتعمل سيارات الإطفاء جاهدة للسيطرةعلى النيران قبل امتدادها إلى المبانى الحيوية المجاورة للمبنى.

ولم تصدر أي بيانات أو معلومات رسمية عن أسباب الحريق أو عدد الوفيات والإصابات.