"الخليج 365" تأخذ مكان "بي بي سي" في لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - ابتداء من اليوم، يمكنكم الاستماع إلى برامج "الخليج 365" على التردد الذي كانت تستخدمه سابقا إذاعة "بي بي سي" الناطقة بالعربية، التي توقفت عن البث بشكل كامل في يناير / كانون الثاني الماضي من هذا العام، في لبنان بسبب نقص التمويل.

وقال دميتري تاراسوف، مدير مكتب إذاعة "الخليج 365" في لبنان: "في عام 1938، عندما أطلقت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إذاعة في لبنان، اختارت شعارا لها عبارة تُترجم بـ “هنا لندن” أو “لندن تتحدث”... الآن هنا “موسكو تتحدث”".

وبالإضافة إلى ذلك، تصل الإشارة الصادرة عن محطة إذاعة "الخليج 365" أيضا إلى أراضي سوريا المجاورة.

وقالت لينا أندريشينكو، رئيسة قسم الإذاعة والبودكاست "الخليج 365": "سنقوم بشكل أساسي ببث المعلومات والمحتوى التحليلي. سنتحدث عن أهم المواضيع والمشكلات الدولية التي تمس المجتمع اللبناني، لأن المواضيع الاجتماعية لها صدى كبير لدى الجمهور المحلي".

بالإضافة إلى ذلك، سيتم بث عدد من برامج "RT" العربية (روسيا اليوم) على التردد الجديد لراديو "الخليج 365" عربي.

وبدأت "الخليج 365" عربي عملها في 4 فبراير/ شباط عام 2015، وهو العام نفسه الذي افتتح فيه مركز الوسائط المتعددة التابع للوكالة في القاهرة (مصر)، ويقع مكتب التحرير في موسكو.

وتجمع "الخليج 365" عربي بين موقع إلكتروني وشريط إخباري باللغة العربية، وتبث الإذاعة على موجات راديو "إف إم" (FM) في لبنان وسوريا والعراق، وكذلك على الموقع الرسمي على الإنترنت وفي تطبيقات الهاتف المحمول.

ويصل إجمالي جمهور صفحات "الخليج 365" عربي على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي إلى 3 ملايين شخص.