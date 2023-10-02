مصر.. 25 شخصا حصيلة أولية للمصابين في حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت هيئة الإسعاف المصرية إن ما لا يقل عن 25 شخصا أصيبوا في حصيلة أولية للإصابات، قبل أن ينجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق بعد ساعات، وفق إعلام محلي.

وأعلن التلفزيون المصري، في ساعة مبكرة اليوم الإثنين، السيطرة على الحريق المروع الذي اندلع في مقر مديرية أمن الإسماعيلية.

ودفعت القوات المسلحة المصرية بطائرتين وسيارات إسعاف لنقل المصابين إلي مستشفيات المحافظة.

وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان: "رفع حالة الاستعداد في مستشفيات الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم ، في مديرية أمن الإسماعيلية".

وأضافت أنها دفعت "بـ 50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق"، مؤكدة "توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة".

والتهمت النيران معظم محتويات طوابق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، كما انهار جزء من الواجهة الرئيسية للمبنى.