شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. ارتفاع عدد مصابي حريق مديرية أمن الإسماعيلية إلى 25 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد مصابي حادث حريق مبني مديرية أمن الإسماعيلية إلى 25 مصابًا، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الإثنين، عن مصادر طبية مصرية.

وذكر موقع الهيئة الوطنية للإعلام المصرية، أن حريقًا ضخمًا، كان قد اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بمقر مديرية أمن محافظة الإسماعيلية في مصر.

وتمكنت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق.

ووفقا لقناة "القاهرة الإخبارية " فإن قوات الحماية المدنية بدأت في عمليات تبريد المبنى.

وكانت القوات المسلحة المصرية قد دفعت بسيارات الإطفاء لموقع الحريق، وقالت مصادر طبية مصريةن في وقت سابق، إن هناك 15 مصابًا على الأقل؛ جراء الحريق بمقر المديرية، بحسب وسائل إعلام محلية.

واستعانت السلطات بسيارات الحماية المدنية التابعة لهيئة قناة السويس والمحافظات المجاورة.

ودفعت وزارة الصحة بنحو 30 سيارة إسعاف والأطقم الطبية إلى محيط الحريق، وأعلنت حالة الطوارئ فى مستشفيات الإسماعيلية لإسعاف المصابين.