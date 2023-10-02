الخارجية السورية: الدول النامية أظهرت للأمم المتحدة سأمها من الهيمنة الغربية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الصباغ في مقابلة مع النسخة الإنجليزية من "الخليج 365": "هذه الدورة للجمعية العامة للأمم المتحدة كانت مهمة للغاية لأننا لاحظنا من خطابات الزعماء أن معظم الدول النامية تبحث الآن عن قيادة متعددة الأقطاب، وهذا الاستقطاب من قبل الأمريكيين لم يعد مقبولا بعد الآن".

أمس, 09:33 GMT

ولفت الصباغ إلى أن الجانب الإيجابي هو أن هذه العملية قد بدأت بالفعل، معربا عن ثقته من أنها ستستغرق بعض الوقت، وأضاف: "جميعنا نتحرك في هذا الاتجاه، وسيتم تحديد المدة التي ستستغرقها هذه العملية حسب الظروف، ولكن أعتقد أنها الطريقة الصحيحة التي يجب على الدول النامية العمل بها".

وفي وقت سابق، قال الصباغ، إن سوريا وروسيا "تربطهما علاقات ممتازة" ومستوى التعاون بين البلدين عالٍ وعلى كافة المستويات وفي مختلف المجالات.

8 أغسطس, 17:04 GMT

وأضاف المسؤول السوري على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى الذي اختتم أعماله في نيويورك للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا، "علاقاتنا ممتازة، ومستوى التعاون عالٍ جداً على مختلف المستويات وفي مختلف المجالات".

وتابع الصباغ "تعاونا مع روسيا بشكل وثيق للغاية، خاصة فيما يتعلق بتمديد التفويض بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2672. وبذلنا معًا جهودا كبيرة لإجراء تحسينات وتعديلات على هذا النص لجعله أكثر ملاءمة لمعالجة الوضع الحالي".