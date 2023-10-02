مصر تكشف عن مركز "أمحوتب" لدعم الابتكار في مجال الإلكترونيات

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ولفت إلى أنه "تم إنشاء مركز "أمحوتب"، بالعاصمة الإدارية والذي يحتوي على مجموعة عالية لتدعيم الشركات المصرية العاملة على توسيع أعمالها في مجال التصميم الإلكتروني والبرامج المدمجة".
30 سبتمبر, 08:13 GMT
وبحسب الوزير المصري يضم المركز 24 شركة متخصصة منهم 9 شركات عالمية "لدعم الابتكار في مجال الإلكترونيات"، مشيرا إلى أن المركز الجديد "لا يقتصر على التصميم فقط، وإنما أيضًا التصنيع".
ومضى بقوله: "لسنوات طويلة اعتدنا على التجميع التي لا تزيد قيمته المضافة عن 10 أو 15%، عكس التصنيع".
3 ديسمبر 2017, 13:19 GMT
وكشف أنه "تم الاتفاق مع الشركات على 40% شرطًا للتوقيع، وسيزيد تدريجيًا، و3 شركات بدأت، والرابعة هي سامسونج بتأسيس المصنع".
يشار إلى أن مؤتمر "حكاية وطن"، يستهدف عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدأت في 2014.