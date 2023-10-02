وزير الطاقة الأردني يدعو إلى ضرورة وضع استراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر

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ودعا الخرابشة إلى ضرورة العمل العربي المشترك على استراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر، معتبرا أن "الطاقة المتجددة ليست ترفا، بل أصبحت من الموضوعات التي تكتسب أهمية كبرى في جميع دول العالم".
11 ديسمبر 2022, 21:02 GMT
واعتبر أن تحقيق أمن التزود بالطاقة والاعتماد على الذات ومحور الاستدامة والحفاظ على البيئة، هي المحاور الثلاثة ذات الارتباط الوثيق بالطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن هناك العديد من الدراسات الفنية لضمان زيادة نسبة الـ 27% لتصل الى 50% خلال الأعوام القليلة القادمة، ما سيمكن الأردن من تقليل الكلف الباهظة التى ترتبها فاتورة الطاقة، وفق قوله.
8 مارس 2022, 15:47 GMT
وأبدى تفاؤله في أن تحقق هذه التجربة نجاحا يضاهي الطاقة المتجددة بقوله "نطمح بنقل كهربائي أخضر".
وأعرب الوزير الأردني عن أمله في أن تعمل الدول العربية المنتجة المصدرة للنفط في المرحلة القادمة على التحول الطاقي لتعظيم فرص التكامل العربي سواء بعمليات التصنيع أو التشغيل أو الإنتاج أو التبادل."