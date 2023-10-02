محلل سياسي لبناني: الحراك القطري في الملف الرئاسي ما زال في طور الاستطلاع

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27 يوليو, 15:49 GMT
وأضاف الدر "أن ملامح الحراك القطري ظهرت منذ اليوم الأول، وهي البحث في خيار ثالث، ما يعني تأييد وجهة نظر خصوم الثنائي الوطني (حركة أمل وحزب الله)، وقد كشفت مصادر رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لوسائل الإعلام اللبنانية، عن عرض قدمته له قطر للانسحاب من السباق الرئاسي ورفضه فرنجية بشكلٍ قاطع".
ولفت المحلل السياسي اللبناني إلى أن أنه "حتى يستطيع الجانب القطري تحقيق تقدم على الملف الرئاسي اللبناني، يجب أن يتبين حقيقة الموقف السعودي والموقف الأمربكي، وهل نضج أي تفاهم أو موقف جديد في المنطقة تعمل الدوحة على تسويقه".
ورأى الخبير اللبناني أن "الحل طالما أُفشلت كل الحلول الداخلية يجب أن يكون إيراني سعودي، أو إيراني أمريكي أو سعودي أمريكي أو أمريكي مع حزب الله بطريقة غير مباشرة ".
28 أغسطس, 16:34 GMT
وأشار الدر إلى أن" الضغط السياسي والإعلامي الذي يُمارس على فرنجية للانسحاب من المعركة الرئاسية يكشف مدى قوة وجدية ترشيحه، لأن الأكيد أن فرنجية لن يخذل الثنائي ولا الثنائي سيتخلى عنه، والمسألة أبعد وأعقد وأعمق من ذلك".
واختتم الدر قائلا إن "العناد والكيدية وغياب المشروع والرؤية لدى القوات والتيار يدفع بالفراغ إلى مزيد من التمدد وقد قارب عامه الأوّل، وكما ذكر الرئيس بري بأن المشكلة لدى سياسيي الموارنة فيما بينهم وعلى رأسهم جعجع وباسيل، وليس صحيحاً بأن المشكلة مارونيّة شيعيّة كما حاول بعض الإعلام الترويج سابقًا".
17 يوليو, 18:32 GMT
يذكر أن زيارة الممثل الشخصي للرئيس الفرنسي، جان إيف لودريان الرابعة إلى لبنان ستكون قريبة في إطار مهمته المتمثلة في المساعي التي استهلت في شهر تموز/ يوليو الماضي بالتنسيق مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر، بهدف إنهاء الشغور الرئاسي الذي قارب العام.
وأكد الرّئيس برّي أن الدعوة إلى الحوار انتهت، حيث قال في تصريح له لوسائل الإعلام "أدّيت قسطي للعلى وليتفضّل مَن رفض الحوار أن يقدِّم لنا بديلًا".