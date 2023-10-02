هآرتس: الحكومة الإسرائيلية تدرس تقديم تسهيلات لغزة خشية أن يضر التصعيد بالمحادثات مع السعودية

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30 سبتمبر, 20:01 GMT
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي زار القطاع في الأسابيع الأخيرة، إن وراء هذا الضغط تفاقم الضائقة الاقتصادية في غزة، من بين أمور أخرى، نتيجة لخفض المساعدات الدولية التي يتم تحويلها إلى السكان والصعوبة المتزايدة التي تواجهها وكالات الأمم المتحدة العاملة في غزة في جمع التبرعات من المجتمع الدولي.
30 سبتمبر, 15:09 GMT
ظهر أمس، أعلن منظمو المظاهرات عند السياج الحدودي عن نيتهم استئناف المواجهات، وبعد ساعات قليلة تراجعوا عنها. وقرر المنظمون استئناف التظاهرات عقب اقتحام مئات المستوطنين الحرم القدسي (المسجد الأقصى) صباح أمس.
وأعلن المنظمون، الذين يطلقون على أنفسهم اسم "الشباب الثائر"، في البداية أنهم قرروا "توسيع دائرة الاحتجاج وإشعال النار على الحدود الشرقية لتوجيه رسالة إلى العدو الذي يواصل مهاجمة الأقصى"، لكن بعد تدخل وسطاء مصريين وقطريين، قرر منظمو التظاهرات إلغاءها. وأوضحوا أنهم قرروا ذلك مقابل محاولات الوسطاء زيادة عدد تأشيرات الدخول للعمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، ومنع اقتحام المستوطنين للأقصى، وفق الصحيفة.