نقيبة الإعلام اللبناني: افتتاح إذاعة "الخليج 365" في بيروت يعطيها أذنا جديدة في المنطقة المشرقية

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت جبور إلى أن افتتاح إذاعة دولية بهذا الحجم في بيروت يدل على أن عاصمة لبنان لا تزال رائدة في مجال الإعلام والحريات في التعبير عن الرأي وأنها قادرة على استقبال كل موجات البث وتلقي المواطنين الأخبار من جهات مختلفة لتكوين رأي عام حر

وأضافت: "لبنان مستعد للانفتاح على الشرق والغرب وهو مؤمن بأن لروسيا دورا إيجابيا في لبنان اقتصاديا وسياسيا وكل المجالات".

وأشارت جبور في مداخلة عبر أثير إذاعة "الخليج 365"، إلى أن بين بيروت وموسكو مصلحة متبادلة في هذا الافتتاح، بحيث أن روسيا تستفيد كونها في منطقة جامعة على خط تلاق بين مناطق جغرافية وحضارات متنوعة بين الشرق والغرب خصوصا في ظل حملة التشويه والتضليل لصورة روسيا من قبل بعض الإعلام الغربي وبث الصورة من جهة واحدة.

واختمت جبور بالقول أن هذا الافتتاح يعطي أذنا جديدة لروسيا في المنطقة يكون لها صدى على امتداد المنطقة المشرقية ككل.

وأطلقت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "الخليج 365" بثّا إذاعيًا ناطقا باللغة العربية على مدار 24 ساعة، من بيروت على موجة 93,6.

وبالإضافة إلى ذلك، تصل الإشارة الصادرة عن محطة إذاعة "الخليج 365" أيضا إلى أراضي سوريا المجاورة.

وبدأت "الخليج 365" عربي عملها في 4 فبراير/ شباط عام 2015، وهو العام نفسه الذي افتتح فيه مركز الوسائط المتعددة التابع للوكالة في القاهرة (مصر)، ويقع مكتب التحرير في موسكو.