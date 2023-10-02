السلطات المصرية تصدر أول تعليق رسمي على حريق مديرية أمن الإسماعيلية

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وأوضح البيان أنه "على الفور وجّه المحافظ برفع حالة استعداد جميع مقدمي خدمات الطوارئ بمركز السيطرة الإقليمي بالمحافظة، ومتابعة الحادث، وتوجيه كافة الدعم خلال مكافحة الحريق، وانتقل لمتابعة الحريق عن قرب يرافقه القيادات التنفيذية".
وأضاف البيان: "تولى محافظ الإسماعيلية الإشراف على إدارة الأزمة بنفسه من أمام مبنى مديرية الأمن، حيث أمر بالدفع بـ2 راصد بأجهزة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الحادث ونقل الصورة إلى غرفة عمليات الشبكة الوطنية".
وتابع البيان أنه "في تمام الساعة 5:44 صباحا بالتوقيت المحلي، تم نقل 7 مصابين بمعرفة فرع إسعاف الإسماعيلية، وتم نقل باقي المصابين تباعا، حيث بلغ عدد المصابين 38 مصابًا".
في السياق ذاته، تم التواصل مع مدير أزمات محافظة الشرقية، حيث جرى الدفع 3 سيارات إطفاء منهم سيارتين مزودتين بسلم، كما تم تعبئة 3 ونشات عملاق من الجهات المدنية لمعاونة ونش إنقاذ الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية لإنقاذ الجنود الموجودين أعلى المبنى، وتم احتواء الحريق والسيطرة عليه ويتم الآن استكمال عملية التبريد، بحسب البيان.