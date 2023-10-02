شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. النيابة تؤكد تفحم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية بالكامل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت النيابة العامة المصرية عن تفحم بكامل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية جراء الحريق الذي نشب بها صباح اليوم الإثنين.

وقالت النيابة، في بيان نشرته عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، إنها تلقت فجر اليوم إخطارًا بنشوب حريق بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية، ومن فوره انتقل المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية وفريق من نيابته، ونياية الإسماعيلية الكلية إلى مسرح الحادث لمعاينته .

ووفق البيان، أسفرت المعاينة عن "تفحم بكامل مبنى مديرية الأمن، وألسنة اللهب تتصاعد من طوابقه العليا، ورجال الأطفاء والحماية المدنية، مدعومين بطائرات للقوات المسلحة، في سعي حثيث للسيطرة على الحريق وإخماده، إضافة إلى عمليات إجلاء المصابين عبر سيارات الإسعاف الموجودة بمحل الواقعة".

وأشار البيان إلى تشكيل فريق من النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، فاضطلع 13 عضوا من أعضاء النيابة بسؤال 33 مصابًا وجاري استكمال التحقيقات.

وزير الداخلية يتفقد الموقع

وكان وزير الداخلية المصري محمود توفيق وجه بتشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم،: "وصل منذ قليل وزير الداخلية إلى موقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، حيث تفقد الموقع ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين لحين اكتمال شفائهم".

مراجعة السلامة الإنشائية

ووفق البيان، وجه الوزير بمراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته فى أقرب وقت. وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت رفع درجة الاستعداد بمستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق. وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان نشرته الوزارة على صفحتها بموقع "فيسبوك" ، الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، مؤكدًا توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.

وأشار عبدالغفار إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية لـ12 مصابا، وقد انصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، بينها 24 حالة اختناق وحالتا حروق، لافتا إلى خروج سبعة مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية.

وكانت قوات الدفاع المدني المصري نجحت في السيطرة على الحريق الذي شب في مقر مديرية أمن الإسماعيلية، فيما تقوم القوات حاليا بعمليات تبريد المبنى. ودفعت القوات المُسلحة المصرية بسيارات إطفاء وإسعاف وطائرتين لموقع الحريق.