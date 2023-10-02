بعدما أقنع السادات... قصة الجندي النوبي الذي وضع "شفرة الحرب" في أكتوبر 1973... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وتروي "الخليج 365" سِرّ "شِفرة الحرب" على لسان القيادي السابق بالنادي النوبي العام، صلاح زكي مراد، الذي أكد في بداية حديثه أن "شهر أكتوبر (تشرين الأول) بالنسبة له هو ذكرى نصر جيش وشعب مصر، والتي حفرت في وجداني منذ أن كنت طفلا في عمر 6 سنوات، عندما لمحت الفرحة في عيون حواري وشوارع وأزقة حي المنيرة بمنطقة وسط المدينة بالقاهرة، حيث كان المصريون يعدون استقبالا شعبيا لكل ضابط أو جندي يعود من الجبهة بعد نصر أكتوبر 1973".

وأشار زكي إلى أن "من بين أبطال حرب أكتوبر كان كل من عمه وزوج خالته، اللذان انضما إلى قوات الجيش المصري منذ عام 1967 وحتى نصر أكتوبر، وكان كلاهما في كتيبة المهندسين، تحت قيادة القائد العظيم، باقي زكي يوسف، الذي كان صاحب فكرة استخدام مدافع ضخ المياه في تحطيم أسطورة خط بارليف المنيع".

سر شفرة الحرب وانجذاب السادات لها

أوضح صلاح زكي مراد أن "النوبة ككل جزء من أرض مصر، انضم أهلها لنصرة وطنهم، وبين أبطال النوبة في حرب أكتوبر كان أحد أهم أسباب نصر جيش مصر في الحرب، عن طريق فكرة عبقرية للرقيب، أحمد إدريس، الذي نقل فكرته حول استخدام اللغة النوبية كشفرة للجيش المصري في المعركة إلى رئيس الأركان المصري".

وواصل: "تمكن أحمد إدريس من مقابلة رئيس الأركان بالفعل، والذي بدوره نقل الفكرة للقائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، والذي وافق على الفكرة على الفور".

ولفت زكي إلى أن "السادات نفسه عانى من الاعتقال في سجون الاحتلال الإنجليزي، وكان يرى المعتقلين الوطنيين المصريين من أبناء النوبة وهم يستخدمون اللغة كشفرة لنقل المعلومات داخل وخارج المعتقلات، دون أن يدرك المحتل الإنجليزي ما يقولون".

وأردف: "ولأن السادات أيضا يتمتع بأصول سودانية من ناحية والدته، فقد وافق على فكرة الرقيب، أحمد إدريس، وكلّف المشير أحمد اسماعيل وقادة الجيش بالبحث عن المجنّدين والضباط المصريين من أبناء منطقة النوبة في مختلف الأسلحة، وتأسيس كتيبة خاصة لهم ليدرّس لهم إدريس أصول اللغة النوبية القديمة، وكان عددهم يقارب 350 فردا".

© Gulf 365 . Haisam Mahgoubالقيادي السابق بالنادي النوبي العام، صلاح زكي مراد 1/6 © Gulf 365 . Haisam Mahgoub القيادي السابق بالنادي النوبي العام، صلاح زكي مراد © Gulf 365 . Haisam Mahgoubالقيادي السابق بالنادي النوبي العام، صلاح زكي مراد 2/6 © Gulf 365 . Haisam Mahgoub القيادي السابق بالنادي النوبي العام، صلاح زكي مراد © Gulf 365 . Haisam Mahgoubالقيادي السابق بالنادي النوبي العام، صلاح زكي مراد 3/6 © Gulf 365 . Haisam Mahgoub القيادي السابق بالنادي النوبي العام، صلاح زكي مراد © Gulf 365 . Haisam Mahgoubالقيادي السابق بالنادي النوبي العام، صلاح زكي مراد 4/6 © Gulf 365 . Haisam Mahgoub القيادي السابق بالنادي النوبي العام، صلاح زكي مراد © Gulf 365 . Haisam Mahgoubالرئيس المصري الراحل، أنور السادات 5/6 © Gulf 365 . Haisam Mahgoub الرئيس المصري الراحل، أنور السادات © Gulf 365 . Haisam Mahgoubاجتماعات مجلس قيادة القوات المسلحة المصرية، ضمن الاستعدادات لحرب 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973 6/6 © Gulf 365 . Haisam Mahgoub اجتماعات مجلس قيادة القوات المسلحة المصرية، ضمن الاستعدادات لحرب 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973 1/6 © Gulf 365 . Haisam Mahgoub القيادي السابق بالنادي النوبي العام، صلاح زكي مراد 2/6 © Gulf 365 . Haisam Mahgoub القيادي السابق بالنادي النوبي العام، صلاح زكي مراد 3/6 © Gulf 365 . Haisam Mahgoub القيادي السابق بالنادي النوبي العام، صلاح زكي مراد 4/6 © Gulf 365 . Haisam Mahgoub القيادي السابق بالنادي النوبي العام، صلاح زكي مراد 5/6 © Gulf 365 . Haisam Mahgoub الرئيس المصري الراحل، أنور السادات 6/6 © Gulf 365 . Haisam Mahgoub اجتماعات مجلس قيادة القوات المسلحة المصرية، ضمن الاستعدادات لحرب 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973

أصل استخدام اللغة النوبية كشفرة

بيّن صلاح زكي مراد لـ"الخليج 365" أن "المعتقلين المصريين في سجون الاحتلال الإنجليزي، في فترة الأربعينييات والخمسينيات من القرن الماضي، كان بينهم عدد من المعتلقين النوبيين الذي خاضوا معركة النضال ضد الاستعمار، وكان مصيرهم أن قبعوا في معتقلاته، وكان من بين هؤلاء مطرب الجبهة فيما بعد، محمد حمام، ووالدا، صلاح زكي مراد، والشيخ مبارك عبده فضل، وكانوا يستخدمون اللغة النوبية كشفرة بينهم وفي زيارات عائلاتهم لهم بالمعتقل، لكي ينقلوا أخبار المعتقل وما يحدث في الخارج وما يتعرضون له من تعذيب".

6 أكتوبر 2020, 12:34 GMT

وأكد صلاح زكي مراد لـ"الخليج 365" أن موضوع شفرة حرب أكتوبر ظل سرا، حتى كشفه الرقيب أحمد إدريس، خلال تكريمه كبطل من أبطال حرب أكتوبر في عام 2008، والذي مُنح في وقت لاحق، نجمة سيناء، التي تعد أعلى وسام للعسكرية المصرية.