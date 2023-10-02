شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تدين اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق الحرم الإبراهيمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك.

كما أدانت الاعتداء السافر على المصلين واعتقال عدد منهم، وإغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

المنظمة اعتبرت ذلك امتدادًا لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وخرقًا صارخًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.

وحمّلت المنظمة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الجرائم والاعتداءات الممنهجة، التي تغذي العنف والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وضع حد لهذه للانتهاكات الخطيرة

ودعت في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة.

وأكدت ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني، للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.