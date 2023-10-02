شكرا لقرائتكم خبر عن خلال مواجهات.. إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في نابلس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب فلسطينيان، مساء اليوم، بالرصاص، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين والمستوطنين، الذين اقتحموا بلدة قصرة بمدينة نابلس، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأوضحت مصادر فلسطينية، أن مجموعة من المستوطنين المسلحين، اقتحموا بلدة قصرة، بحراسة قوات الاحتلال، واعتدوا على الفلسطينيين ومنازلهم، وسط إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال مسناً، من منزله في بلدة العيساوية، كما اعتقلت شاباً من بلدة سلوان جنوب القدس، بعد الاعتداء عليه بالضرب.

العنف المستمر

وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها العميق من الارتفاع الحاد في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون ضد الفلسطينيين.

ورحبت بجميع الجهود الرامية إلى وقف تصعيد العنف المستمر، ودعوة جميع الأطراف إلى التوقف عن الأعمال والخطابات التي تزيد من تأجيج التوترات، وبشكل خاص خطاب الكراهية، والنشاط الاستيطاني، وعمليات الإخلاء، وهدم منازل الفلسطينيين.