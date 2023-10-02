شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ 2011.. سوريا تكشف عن سفيرها الجديد لدى تونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت سوريا، اليوم الاثنين، تعيين أول سفير لها لدى تونس بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ منتصف عام 2011.

وأدى السفير محمد محمد، أمام الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، اليمين القانونية، سفيرًا لسوريا لدى تونس.

أول سفير لسوريا في تونس بعد 2011

ويعد "محمد" أول سفير يُعين منذ عام 2011 بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وكانت الحكومة التونسية، عينت في أبريل الماضي، سفيرًا لها في سوريا.

كما عقد الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره التونسي قيس سعيد اجتماعًا ثنائيًا خلال القمة العربية التي عقدت في مدينة جدة السعودبة.

وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد اندلاع المظاهرات التي اندلعت في تونس عام 2011 وأطاحت آنذاك بالرئيس زين العابدين بن على والتي أعقبها سيطرة حركة النهضة على الحكم.