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المغرب… رئيس الحكومة يترأس اجتماع لجنة إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال

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دبي - محمود عبدالرازق - انعقد الاجتماع اليوم الاثنين، حسبما جاء في بيان حصلت "الخليج 365" على نسخة منه، أشار إلى أن الحكومة أعلنت موعد بدء ‏صرف ‏المساعدات العاجلة للمتضررين.
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ولفت البيان إلى أن المساعدات سيتم صرفها بصورة شهرية لمدة عام وتصل قيمتها لـ 2500 درهم (نحو 242 دولار).

وبحسب البيان، فإن المساعدات ستستفيد منها الأسر التي انهارت منازلها كليا أو جزئيا، وسيكون توقيت الصرف من 6 إلى 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وبحسب البيان، فإن اللجنة الخاصة بالمتضررين من الزلزال قررت إعادة تأهيل وتوسعة الطرق وخاصة الطريق الرابط بين ويرغان وثلاث نيعقوب إضافة إلى الطريق الرابط بين تيزي نتاست ‏وتفنكولت.
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كما أعلنت اللجنة إعادة بناء وتأهيل ألف مدرسة و42 مركزا صحيا إضافة إلى ترميم المساجد والأضرحة والمباني التاريخية.

وأكدت اللجنة استمرار الجهود الحكومية التي تهدف إلى تجاوز آثار الزلزال والبدء في تنفيذ المشروعات الخاصة بإعادة الإعمار بشكل عاجل لتنمية المناطق المتضررة اقتصاديا واجتماعيا.

وتعرض المغرب لزلزال مدمر، أوائل الشهر الماضي، بلغت شدته 7 درجات، تلاه هزة أرضية ثانية، وصنفه المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، بـ "الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ نحو قرن من الزمان"، ونتج عنها أكثر من 6 آلاف قتيل ومصاب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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