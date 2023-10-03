شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون متطرفون يهاجمون بلدة جالود جنوب نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، منازل المواطنين في بلدة جالود جنوب نابلس.

وافادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن عشرات المستوطنين هاجموا منازل المواطنين في جالود، وذلك بحماية جيش الاحتلال، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة.

وكان قد أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء الإثنين، خلال تصدي أهالي بلدة قصرة جنوب نابلس، لهجوم مماثل للمستوطنين.