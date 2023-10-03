شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية لدى أستراليا تحذر مواطنيها من سوء الأحوال الجوية جراء الحرائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت السفارة السعودية لدى أستراليا، مواطنيها من سوء الأحوال الجوية جراء الحرائق في ولاية فيكتوريا.



ودعت السفارة - في بيان أوردته قناة "الإخبارية السعودية" المواطنين السعوديين إلى أخذ الحذر في أعقاب حرائق ولاية فيكتوريا، وطالبتهم بالاتصال بها في حالات الطوارئ.



وكانت السلطات في أستراليا قد أصدرت أمر إخلاء طارئ لمنطقة ريفية فى جيبسلاند، على بعد حوالى 320 كيلومترا شرق ملبورن عاصمة الولاية، بسبب حريق غابات خرج عن السيطرة.



ويشهد جنوب شرق أستراليا، موجة حارة زادت من خطر التعرض لحرائق الغابات ودفعت السلطات إلى إصدار حظر على إشعال أي نيران في مناطق واسعة من ولاية نيو ساوث ويلز.